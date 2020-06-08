الفيفا يخطر اتحاد الكرة بإجراء الانتخابات لمدة 4 سنوات

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اتحاد الكرة، بإجراء انتخابات الجبلاية المقبلة لمدة 4 سنوات، وهو ما يخالف رأي وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية القائل بإجراء الانتخابات لمدة سنة. سنة. وتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع الفيفا خلال الأيام الماضية لإبلاغهم بأزمة القانون المصري، إلا أن مسئولي الفيفا تمسكوا بإجراء الانتخابات لمدة 4 سنوات، ورفضوا تمامًا فكرة إجراؤها لمدة سنة واحدة. الانتخابات لمدة 4 سنوات، ورفضوا تمامًا فكرة إجراؤها لمدة سنة واحدة. تنص المادة 21 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 على الآتي: "بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق".

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