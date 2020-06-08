قمة الدوري السوري في بث مباشر اليوم على هذه القناة

ينتظر عشاق الدوري السوري الممتاز قمة مباريات اليوم الاثنين في الجولة ال19، عندما يحل ثالث جدول الترتيب “حطين” ضيفًا على نادي الاتحاد خامس الجدول، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت سوريا بعد عصر اليوم.

وتنقل قمة الدوري السوري بين (الاتحاد وحطين) في بث مباشر اليوم على قناة “سوريا دراما” وترددها على قمر النايل سات 111772 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

ولا يبث الدوري السوري على قناة رياضية متخصصة، وكل أسبوع تذاع مباراة وحيدة عن كل جولة، الأمر الذي يفسد على الاتحاد السوري لكرة القدم فرصة تحقيق أكبر استفادة ممكنة على مستوى المشاهدات العربية بعد استئناف النشاط الرياضي كأول بلد عربي يستأنف نشاطه بعد جائحة فيروس كورونا التي عطلت كافة دوريات الوطن العربي منذ منتصف مارس حتى الآن بما في ذلك الدوريات الغنية مثل الإماراتي والقطري والسعودي والمصري.

وشهدت الجولة الماضية من الدوري السوري فوز حطين برباعية لهدف أمام الفتوة، بينما انتصر الاتحاد خارج قواعده على جبلة برباعية نظيفة.

: جدول ترتيب هدافي الدوري السوري بعد الجولة 18

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ويحتل حطين المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن تشرين المتصدر، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بـ 32، ما يعني أن فوزه اليوم سيضعه في خانة الأندية المتنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم.

قمة متوازنة

يرجع آخر لقاء بين الاتحاد وحطين إلى يوم 23 نوفمبر 2019 ضمن الجولة السادسة من الدوري السوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب الباسل.

وتمتاز مباريات الاتحاد مع حطين بتقارب في المستوى الفني بالآونة الأخيرة، ففي آخر خمس مواجهات بينهما غلب التعادل الإيجابي على ثلاث مباريات، وفاز الاتحاد مرة وفاز حطين مرة.

لكن لايزال فريق حطين يحاول رد اعتباره من الاتحاد منذ ربع قرن مضى، حيث خسر في مباراة الجولة الخامسة من الدوري السوري عام 1995 بنتيجة كارثية قوامها ثمانية أهداف لهدفين.

ولم يستطع حطين منذ ذلك الحين هزيمة الاتحاد بنتيجة كبيرة بل تلقى خسائر أخرى فادحة مثل خمسة أهداف نظيفة وثلاثة أهداف نظيفة، واكتفى الفريق بفوز عريض في مناسبة واحدة كان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن جولات موسم 2014/2013 حين كان يتشكل من مجموعتين.

الدوري السوري الممتاز: جدول مباريات الجولة 19