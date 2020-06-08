عرض رسمي من السعودية لأبرز حراس الدوري المصري

أقر مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي “خالد مهدي” بحقيقة العرض السعودي المقدم لحارس مرمى الفريق “عامر عامر” خلال فترة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وأكد خالد مهدي خلال مكالمة هاتفية مع أحد برامج قناة أون تايم سبورتس ليلة أمس الأحد، على جديّة العرض السعودي الذي تلقاه الإنتاج الحربي لبيع عامر عامر في الصيف.

وقال خالد مهدي “هناك عرض قوي من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين بنفس القيمة التي حددناها لبيع عامر عامر خلال الميركاتو الصيفي 2020”.

وأوضح “لا شك أننا نتمسك ببقاء عامر عامر مع الفريق حتى الموسم المقبل، لكن إذا أراد الرحيل فلن يحدث ذلك بأقل من مبلغ 10 ملايين جنيهًا”.

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ورفض المهدي الكشف عن هوية النادي السعودية، قائلاً “العرض السعودي الذي وصلنا بنفس القيمة التي قمنا بتحديدها مسبقًا، ولا توجد عروض رسمية حتى الآن من قطبي الدوري المصري الأهلي أو الزمالك”.

ويقضي عامر عامر موسمه الخامس على التوالي بين صفوف نادي الإنتاج الحربي، وكان قد احتفل في شهر أبريل الماضي بعيد ميلاده الـ 33.

ويُصنف عامر عامر ضمن أبرز 3 حراس مرمى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذ تلقت شباكه 14 هدفًا في 16 مباراة، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات رغم ضعف دفاع فريقه.

ويُنافس عامر عامر على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري المصري هذا الموسم أمام حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر “محمد الشناوي” الذي يتفوق بثلاث مباريات فقط على عامر عامر فيما يخص نظافة الشباك أو “الكلين شيت”.