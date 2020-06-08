رياضة | تطورات عودة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات عودة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر حسم مصير بطولة الدوري المحلي بعد فترة طويلة من إيقافها في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وألمح الإعلامي السعودي سعود المشعل لإلغاء بطولة الدوري السعودي للمحترفين عن طريق نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال:" مصدر موثوق :الدوري السعودي تم إلغاؤه وبانتظار الإعلان الرسمي في الساعات المقبلة".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة ويأتي خلفه النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، حيث يبتعد عن صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط.