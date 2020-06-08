رياضة | آخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح أن جميع الاتفاقات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق التي تخص تجديد عقده مع القلعة البيضاء قد انتهت.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه متبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي في الأسبوع المقبل وذلك بعد أن أصبح العقد جاهزًا وفقًا للاتفاق الذي تم مع المدير الفني الفرنسي حول كل البنود الخاصة بتجديد تعاقده.

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ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي بالتوقيع على عقد يمتد مع الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم.

وقام مرتضى منصور بزف بشرى لجمهور الزمالك، حيث أكد أن إدارة القلعة البيضاء اتخذت خطوات قوية ومهمة من أجل بناء استاد الزمالك.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن السادة المسئولين عن ملعب السلام قاموا بمعاينة الأرض المخصصة لاستاد الزمالك.