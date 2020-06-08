رياضة | فايلر يطلب التعاقد مع جاكسون موليكا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب التعاقد مع جاكسون موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وحسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق وموقف اللاعبين المُعارين.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يرغب فى التعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا نجم الفريق والمتألق ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، مع فريقه قبل الخروج من دور ال 8.

ويرغب فايلر فى تدعيم خط الهجوم خاصة بعد التقارير التى أشارت عن رغبة الأهلي فى التعاقد مع موليكا مقابل 800 الف دولار سنويًا.

وكان فايلر قرر عدم عودة المهاجم المغربي وليد أزارو والمُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ويبحث أزارو عن عرض جديد للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.