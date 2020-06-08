رياضة | هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية هولندية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا تبلغ قيمته 49 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع فان دي بيك في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشارت صحيفة دي تيليجراف الهولندية إلى أن العرض الذي سيقدمه مانشستر يونايتد سيعقد من إنتقال فان دي بيك إلى ريال مدريد في ظل الأزمة الراهنة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد لديه إتفاق مع دي بيك منذ الصيف الماضي ولكن الملكي لن يتحرك من أجل التعاقد مع النجم الهولندي إلا في حال تلقي عائدات حقوق البث التلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العلاقة الجيدة بين إد ودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد وإدوين فان دير سار المدير العام لآياكس قد تسهل عملية إنتقال دي بيك إلى الشياطين الحمر.