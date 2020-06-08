شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: لا نشعر بالقلق بشأن عودة الدوري ويفصلنا مباراة عن المربع الذهبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه لا يشعر بالقلق إزاء الحديث عن عودة بطولة الدوري بخلاف بعض الاندية التى تقاتل للهروب من عودة المسابقة استناداً لموقفها المتراجع بالبطولة قبل تجميدها ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة: " رغم أن الانتاج يحتل المركز الثامن ولكن الفوز بمباراة واحدة ينقلنا للمركز الرابع وندخل المربع الذهبى فى ظل تقارب النقاط بين الفرق ولو كنا فزنا بمباراة اف سى مصر التى تأجلت لسوء الاحوال الجوية كنا صعدنا للمربع الذهبى قبل تجميد البطولة" .

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : " قدمنا نتائج متميزة بالدور الاول للدوري ونملك طموحات كبيرة لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى للإشتراك فى المسابقات الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادى ، لذا سواء عادت البطولة أو ألغيت فنحن على المستوى الفنى فى أمان كبير".

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وفى وقت سابق ، كشف مصدر بالإنتاج الحربى أن ناديه يحتاج لخمسة ملايين جنيه لاستكمال مباريات الدوري العام حال الإستقرار على عودة المسابقة بشكل نهائى بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تداعيات انتشار وباء كورونا ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة : "لابد أن يسارع إتحاد الكرة بحسم مصير الدوري وأيضاً تحديد كل سبل عودته وعلى رأسها التكلفة المادية الكبيرة التى تحتاجها الأندية للترتيب لعودة المسابقة سواء معسكرات أو مستحقات للاعبين والأجهزة الفنية أو استعدادات طبية لإجراء المسحات والتحاليل لكل عناصر المنظومة".

ويضيف المصدر : " نحتاج 5 مليون جنيه لإستكمال المسابقة وهو رقم كبير".