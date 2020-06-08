شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: موقف الإنتاج فى الدوري مطمئن ومباراة تفصلنا عن المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه لايشعر بالقلق إزاء الحديث عن عودة بطولة الدوري بخلاف بعض الأندية التى تقاتل للهروب من عودة المسابقة استناداً لموقفها المتراجع بالبطولة قبل تجميدها، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: " رغم أن الإنتاج يحتل المركز الثامن ولكن الفوز بمباراة واحدة ينقلنا للمركز الرابع وندخل المربع الذهبى فى ظل تقارب النقاط بين الفرق ولو كنا فزنا بمباراة اف سى مصر التى تأجلت لسوء الاحوال الجوية كنا صعدنا للمربع الذهبى قبل تجميد البطولة" .

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : " قدمنا نتائج متميزة بالدور الاول للدوري ونملك طموحات كبيرة لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى للإشتراك فى المسابقات الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادى ، لذا سواء عادت البطولة أو ألغيت فنحن على المستوى الفنى فى أمان كبير".

وفى وقت سابق ، كشف مصدر بالإنتاج الحربى أن ناديه يحتاج لخمسة ملايين جنيه لاستكمال مباريات الدوري العام حال الإستقرار على عودة المسابقة بشكل نهائى بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تداعيات انتشار وباء كورونا ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "لابد أن يسارع إتحاد الكرة بحسم مصير الدوري وأيضاً تحديد كل سبل عودته وعلى رأسها التكلفة المادية الكبيرة التى تحتاجها الأندية للترتيب لعودة المسابقة سواء معسكرات أو مستحقات للاعبين والأجهزة الفنية أو استعدادات طبية لإجراء المسحات والتحاليل لكل عناصر المنظومة".

ويضيف المصدر : " نحتاج 5 مليون جنيه لإستكمال المسابقة وهو رقم كبير على ميزانية الانتاج الحربى وحتى فى حالة وصول دعم من الجبلاية فلن يكفى الأموال المنتظر صرفها لعودة المسابقة".

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وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وحرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.