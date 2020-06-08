شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتابع تطورات حالة شقيق سعد سمير قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اتصالات هاتفية بمحمد سمير سعد مدافع الفريق الصاعد للإطمئنان على تطورات تعافيه من الإصابة بعد اجرائه جراحة كسر فى ذراعه ليغيب لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه للإصابة قبل توقف المسابقة، وأبلغه اللاعب أنه اقترب من بدء مرحلة العلاج الطبيعى فى غضون أيام قليلة بعد إنهاء فترة الراحة السلبية التى طالبه بها الطبيب الذى أجرى الجراحة.

وفضل اللاعب استغلال فترة توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا لإجراء الجراحة ووضع شرائح ومسامير فى يده حتى يتمكن من العودة للتدريبات تدريجيا، ويستطيع اللحاق بجزء من مباريات فريقه فى الموسم الحالى حال اتخاذ الدولة قرارا باستئناف النشاط الرياضى، لا سيما أنها تحتاج لإجراءات احترازية وطبية كثيرة.

وشدد سعد سمير مدافع الاهلى على أنه تواجد بجوار شقيقه الأصغر طوال الفترة الماضية في المستشفى ولمس مدى الحب والاهتمام من مجلس إدارة النادي والعقيد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي، فلم يبخل طلائع الجيش بأي دعم على شقيقة لذلك فقد كان حريصا على تقديم الشكر والإعراب عن كامل سعادته وتقديره لتواجد شقيقه في نادي قوي إدارياً وفنياً مثل طلائع الجيش.

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وأشاد نجم دفاع النادي الأهلي بطريقة التعامل من الإدارة والجهاز الفني ومتابعة تفاصيل حالة محمد سمير كل يوم، مؤكدا أن ذلك يؤثر معنويا بشكل إيجابي على اللاعب الذي وجه شكره أيضا إلى رئيس مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري والطبي.

على الجانب الأخر ، واصل نادى طلائع الجيش حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا بدأت بتعقيم غرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، وفقاً لما أكده مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، وأكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع فى تصريحات خاصة، أن النادى يقوم بحملات تعقيم داخلية لتطهيره، مشيراً إلى أنه فى حال عودة النشاط ستضع الدولة مجموعة من الضوابط والقواعد المعلنة والمفروضة على الجميع، وأن الفترة المقبلة ستشهد تفسيراً أكبر لتلك الإجراءات من جانب الدولة.

على الجانب الأخر ، طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتكثيف تدريباتهم فى العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا ضمن الخطة التى وضعها الجهاز الفنى لاستعادة أوزانهم المثالية قبل عودة بطولة الدوري بعد توقف طويل ، ويناقش عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدوري تحسباً لإعلان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة قرار عودة المسابقة فى أى توقيت ، ويتشاور بسيونى مع أفراد الجهاز المعاون حول تدرج خطة الاستعداد للعودة للتدريبات وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة النشاط بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا .