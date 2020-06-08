الانتاج الحربي يحدد قيمة صفقة بيع عامر عامر للمصري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فتح الاعلامي سيف زاهر باب النقاش بين عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالنادي المصري ونظيره في نادي الانتاج الحربي خالد مهدي، بشأن مفاوضات ضم حارس الفريق عامر عامر.

وقال خالد مهدي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس في حضور مدير الكرة للمصري:" عامر عامر مستمر مع الانتاج الحربي ولن يرحل إلا بالسعر الذي يليق بقيمته مع الفريق".

وتابع مهدي:" التفريط في عامر عامي سيكون صعب لانه لاعب كبير ودولي ويملك من الخبرات الكثير داخل وخارج الملعب وبيعه سيكون بقيمة عالية من أجل توفير بعض الأموال في النادي دون الدخول في صفقات تبادلية"

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ورد عليه عبد الظاهر السقا الجالس بجواره:" اتصلت بالفعل بخالد مهدي وطلبت التفاوض من اجل الحصول على عامر عامر ليأتي الرد بأن قيمة الحارس هي 10 ملايين جنيه، الأمر الذي كان صادما بالنسبة لي".

وأكمل:" الأرقام التي كانت تدفع في اللاعبين قبل ظهور فيروس كورونا لابد أن تتغير في هذه الفترة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها اغلب الأندية".

وأوضح، أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز على ردار المصري فهو من ابناء النادي، لكن لا يستطيع النادي دفع ثمنه حاليا لان قيمته تصل لـ 10 ملايين جنيه.