أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المبني الاجتماعي بالنادي تم تصميمه على الطراز العالمي، مشيرًا أن الجميع يشيد بالمبني.
وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، أن المبني الاجتماعي من تصميمه الشخصي، مشيرًا أنه يتضمن قاعات مكيفة وثلاثة طوابق وسيتم عملفيلم تسجيلي للمبني الاجتماعي الأسبوع المقبل.
واختتم رئيس نادي الزمالك حديثه مؤكدًا ان المبني الاجتماعي القديم تم هدمه بسبب صدور قرار بإزالته، مؤكدًا أن تاريخ الزمالك بالبطولات وليست بالمباني.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك على طراز عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.