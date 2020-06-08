مرتضى منصور: المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك على طراز عالمي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المبني الاجتماعي بالنادي تم تصميمه على الطراز العالمي، مشيرًا أن الجميع يشيد بالمبني.

وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، أن المبني الاجتماعي من تصميمه الشخصي، مشيرًا أنه يتضمن قاعات مكيفة وثلاثة طوابق وسيتم عمل

فيلم تسجيلي للمبني الاجتماعي الأسبوع المقبل.

واختتم رئيس نادي الزمالك حديثه مؤكدًا ان المبني الاجتماعي القديم تم هدمه بسبب صدور قرار بإزالته، مؤكدًا أن تاريخ الزمالك بالبطولات وليست بالمباني.