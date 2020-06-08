مدير الكرة بالانتاج الحربي: أتمني استرار الدوري ولكن بشروط

أكد خالد مهني مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، صباح اليوم الإثنين ، أنه مع قرار عودة النشاط واستكمال الدوري ولكن بشروط معينة.

وقال مهني في حوار له مع الإعلامي سيف زاهر عبر

برنامجه ملعب أون تايم: " أتمني أن تعود الكرة في مصر وأنا مع قرار عودة الدوري ولكن بشروط معينة ".

و أضاف : " نؤيد عودة الدوري وعدم إلغاء البطولة، ولكن مع وضع نظام لا يضر الأندية ويدمر ميزانياتها، لاسيما أن الأندية تعانى فى الأساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الاوضاع ".