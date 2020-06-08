وائل رياض : رشحت حسين الشحات للانضمام للأهلي بـ 500 ألف جنيه

أكد وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق، أنه رشح حسين الشحات للانضمام للنادي الأهلي أثناء تواجد اللاعب في نادي الشرقية للدخان مقابل 500 ألف جنيه.

وانتقل حسين الشحات من نادي العين الإماراتي إلى النادي الأهلي في يناير من العام 2019 في صفقة هي الأهلي

في تاريخ الكرة المصرية إذا تخطت حاجز 150 مليون جنيه.

وقال رياض خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس " رشحت حسين الشحات للانضمام للأهلي، أثناء تواجده مع نادي الشرقية للدخان".

وأضاف " شاهدت حسين الشحات في جميع الحالات أثناء مشاركته أساسيًا مع فريقه أو احتياطيًا".

وقال وائل رياض أن لاعب القسم الثاني في حال انضمامه لناديي الزمالك أو الأهلي يجد صعوبة في التأقلم مع الفريق، مشيرًا أن انضمام الشحات للأهلي حينما كان لاعبًا في الشرقية للدخان قد لا يعطي هذا النجاح الذي يظهر عليه اللاعب في الوقت الحالي مع الأهلي.