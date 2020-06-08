تغيير إيجابي في استراتيجية عودة الدوري المغربي

طرأ تغييرًا إيجابيًا على استراتيجية عودة الدوري المغربي سيوفر على الاتحاد المغربي لكرة القدم ملايين الدراهم، فيما يتعلق بأماكن إقامة معسكرات ومباريات الأندية، فضلاً عن أنه سيُبقي على آمال جميع الأندية المتنافسة في تطبيق ما يُعرف بـ “مبدأ تكافؤ الفرص”.

وناقش الاتحاد المغربي لكرة القدم مطلع هذا الأسبوع تغيير استراتيجية التعامل مع المباريات القادمة في الدوري المغربي للمحترفين، إذا ما تم استئناف المسابقة بشكل رسمي، بحيث يخوض كل فريق لمبارياته على ملعبه الخاص إذا ما تحسنت الأوضاع، للحفاظ على جودة المنافسة ولتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

واقترح الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال اجتماعه بمسؤولي الحكومة المغربية في باديء الأمر، إقامة فرق الدوري بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، وإقامة جميع المباريات في المدينتين، بهدف تفادي تنقل الأندية بين المدن الأخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا.

لكن الاقتراح الجديد الذي يخص إقامة المباريات على ملعب كل فريق لا يزال قيد الدراسة، حسب مصادر صحفية مغربية، وكل شيء يتوقف في نهاية المطاف على رأي الجهات الحكومية.

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ويأمل رئيس الاتحاد المغربي “فوزي لقجع” في تلقي إشارة باستئناف منافسات البطولة الاحترافية الأولى والثانية، للبدء مع مسؤولي الأندية دراسة خطة استكمال الموسم.

ولعب متصدر جدول ترتيب الدوري المغربي “الوداد” 18 جولة حتى الآن، بينما خاض الفتح الرباطي صاحب المركز الثاني 20 مباراة، ولعب مولودية وجدة الثالث 19 مباراة.

أما الرجاء صاحب المركز السادس في جدول الترتيب فيُعد أقل فرق البطولة المغربية خوضًا للمباريات هذا الموسم برصيد 15 جولة، بسبب انشغاله الكبير في منافسات دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية المسماه هذا الموسم باسم ملك المغرب “محمد السادس”.

ويُعد نادي سريع واد زم أكثر فريق لعب مباريات حتى الآن برصيد 21 جولة، ومع ذلك يتواجد في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 23 نقطة.