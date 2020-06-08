جاريدو يراهن رئيس الوداد على هزيمة الأهلي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا

راهن المدير الفني الإسباني “كارلوس جاريدو” خلال لقاءه برئيس نادي الوداد البيضاوي “سعيد الناصيري” هذا الأسبوع، على هزيمة الأهلي المصري في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق لقب البطولة التي سوف يقام مشهدها الختامي على أرض محايدة للمرة الأولى في التاريخ هذا الموسم.

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعدًا مبدئيًا لاستئناف دوري أبطال أفريقيا خلال شهر أغسطس المقبل بعد تجميده لأكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والمغرب بصورة ملحوظة.

وفي خضم اجتماعات الكاف قبل الاستقرار على موعد رسمي لعودة دوري أبطال أفريقيا، كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع كارلوس جاريدو ورئيس الوداد “سعيد الناصيري”.

Advertisements

وقالت الصحيفة “جاريدو وعد رئيس نادي الوداد سعيد الناصيري ببذل قصارى جهده لتعويض جمهور النادي عن خيبة أمل الموسم الماضي، عندما سقط الفريق أمام الترجي في نهائي البطولة”.

وأضاف نفس المصدر “المدرب الإسباني يسعى إلى كسب ود جمهور الفريق بهزيمة الأهلي المصري في نصف النهائي ثم التتويج بلقب البطولة، على أمل الاستمرار للموسم المقبل”.

وتمكن مدرب الأهلي والرجاء الأسبق من تجاوز عقبة النجم الساحلي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد توليه منصب المدير الفني للوداد مطلع العام الجاري خلفًا للمدرب الفرنسي “سيباستيان ديسابر”.