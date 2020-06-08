الدوري المغربي | أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الوداد هذا الموسم

يتصدر حارس المرمى الدولي المغربي “أحمد رضا التكناوتي” قائمة أكثر 5 لاعبين مشاركة مع نادي الوداد البيضاوي في مسابقة الدوري المغربي هذا الموسم 2020/2019 برصيد 1620 دقيقة، فمَن هم الأربعة المتبقيين؟

لعب رضا التكناوتي هذا الكم الكبير من الدقائق خلال 18 مباراة كاملة دون غياب ولو دقيقة واحدة حتى وقت توقف النشاط الرياضي في المغرب بسبب فيروس كورونا.

ولا يوجد أي لاعب من لاعبي الوداد يُنافس رضا التكناوتي من قريب أو من بعيد على لقب الأكثر مشاركة هذا الموسم مع الفريق، بما في ذلك لاعب الوسط المتميز نجم منتخب المغرب للمحليين “وليد الكرتي”.

ويحافظ رضا التكناوتي على تواجده كأساسي في مباريات الدوري المغربي للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، حيث لعب 23 مباراة خلال موسم 2018/2017 مع نادي اتحاد طنجة على سبيل الإعارة من الوداد، وفي الموسم الماضي سجل مشاركته رفقة وداد الأمة في 27 مباراة.

ورغم مجهوداته المضنية مع طنجة ثم الوداد، لم ينل التكناوتي فرصة حقيقية لتمثيل منتخب المغرب الأول، فقد جاءت مشاركته في 3 مباريات ودية أمام كوريا الجنوبية في أكتوبر 2017 وأوزبكستان في مارس 2018، وأخيرًا أمام جامبيا في يونيو 2019، وشارك في جميعهم كبديل خلال الشوط الثاني.

وليد الكرتي

يحتل وليد الكرتي المركز الثاني في قائمة أكثر لاعبي الوداد مشاركة في الدوري المغربي للمحترفين هذا الموسم برصيد 16 مباراة، بواقع 13 مباراة كأساسي و3 مباريات كبديل.

وجمع وليد الكرتي 1233 دقيقة من الـ 16 مباراة، دون أن يُسجل أي هدف للفريق في البطولة الاحترافية حتى الجولة 18 التي شهدت مشاركته لمدة 4 دقائق فقط أمام اتحاد طنجة على ملعب ابن بطوطة.

وتلقى وليد الكرتي – صاحب أشهر هدف ملغي في تاريخ دوري أبطال أفريقيا – العديد من العروض العربية الجادة للرحيل عن وداد الأمة لعل أبرزها من الزمالك المصري بسبب حفاظه على نسبة مشاركاته بالتشكيل الأساسي لفريقه منذ انضمامه من أولمبيك خريبكة عام 2013.

لكن صاحب الـ 25 عامًا متمسك بالبقاء في المغرب أو الانتقال إلى أحد أندية الدوري التركي أو الدوري الفرنسي.

إبراهيم النقاش

سجل عميد الوداد المُخضرم “إبراهيم النقاش” مشاركته في 1173 دقيقة خلال 15 مباراة لعبها مع الفريق بالدوري المغربي هذا الموسم.

وتسبب الطرد بالبطاقة الصفراء الثانية، والذي تعرض له إبراهيم النقاش في مباراة ديربي الدار البيضاء أمام الرجاء يوم 22 ديسمبر 2019، في تراجع عدد دقائقه هذا الموسم، حيث تغيب عن مباراة الجولة الـ 11 أمام المغرب التطواني للإيقاف.

ويواجه إبراهيم النقاش خطر الرحيل عن الوداد مع حلول نهاية الموسم الجاري بسبب عدم تمديد الإدارة لعقده، لتقترب نهاية ستة مواسم متتالية له مع الفريق من بعد مجيئه من الدفاع الحسني الجديدي صيف 2014.

Advertisements

واحتفل النقاش بعيد ميلاده الـ 38 مطلع شهر مارس الماضي، يومان قبل خسارة الوداد بهدف على ملعب رادس أمام النجم الساحلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (7 مارس 2020).

يحيى جبران

لحق يحيى جبران بقائمة أكثر لاعبي الوداد مشاركة في الدوري المغربي هذا الموسم بفضل الكم الكبير من المباريات التي لعبها خلال شهر فبراير الماضي.

وشارك صاحب الـ 28 عامًا في 4 مباريات متتالية بالدوري المغربي في شهر فبراير، غير أن نتائج الوداد كانت غاية في السوء، حيث تعادل مع الفتح الرباطي 1/1 وخسر من الدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد 1/0 و2/3.

ووصل جبران إلى دقيقته الـ 1089 عندما لعب مباراة اتحاد طنجة كاملة قبل توقف النشاط الرياضي.

وسجل لاعب دبا الفجيرة الإماراتي السابق ثلاثة أهداف للوداد في الدوري هذا الموسم جميعهم من ركلات جزاء أمام حسنية أكادير وسريع واد زم واتحاد طنجة.

حمزة أسرير

خطف لاعب الوسط المغربي “حمزة أسرير” المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الوداد هذا الموسم بفارق 81 دقيقة فقط عن اللاعب الإفواري “شيخ كومارا” الذي لعب 1009 دقيقة خلال 12 مباراة.

وشارك حمزة أسرير في 12 كأساسي ومباراة واحدة كبديل مع الوداد هذا الموسم، ليجمع 1088 دقيقة.

ولم يُستبدل اللاعب صاحب الـ 27 عامًا سوى في مباراة واحدة كانت أمام حسنية أكادير، ضمن الجولة ال13 من الدوري المغربي، وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/3.

أما أول مباراة لعبها في الدوري المغربي هذا الموسم فقد كانت أمام يوسفية برشيد بالجولة الثانية لمدة 8 دقائق فقط كبديل.

وانضم أسرير لصفوف الوداد قادمًا من نادي شباب العيون الذي مثله لمدة موسم بعد تجربة احترافية مخيبة للآمال مع نادي الإمارات الإماراتي في الفترة من 2015 لـ 2018.

قائمة أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الوداد هذا الموسم (حتى الجولة 18)