استعدادًا لمواجهة برشلونة .. ريال مايوركا يُغير اسم ملعبه

سمح نادي ريال مايوركا لحكومة الجزيرة الأشهر في إسبانيا بإعادة تسمية ملعب الفريق الأهم هناك، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، عندما يأتي برشلونة لزيارة المدينة.

وقامت إدارة نادي مايوركا بالموافقة على الاقتراح، وتحويل اسم الملعب من “سون مويكس” إلى “استاد قم بزيارة مايوركا”.

ومن الاسم بات معروفًا هدف الحملة، فهي مبادرة لجلب المزيد من السياح إلى الجزيرة لأن فيروس “كورونا” أوقف كل شيء، في إحدى بقاع إسبانيا الساحرة، وستكون زيارة برشلونة مهمة للترويج للمنطقة الساحلية.

ومن المنتظر أن يتحول اسم الملعب إلى “قم بزيارة مايوركا استادي” خلال بقية الموسم الحالي، وأيضًا في الموسم التالي، من أجل تشجيع السياحة.

وكان لملعب الفريق العريق عدة أسماء مختلفة عبر تاريخ النادي الطويل، في البداية كان يسمى “أونو إستادي”، وبعد أن انتهت تلك الرعاية أصبح “إيبرو ستار”.