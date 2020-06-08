ليفربول قريب من التعاقد مع “دبابة” الدوري الإنجليزي

يقال أن فريق ليفربول مصمم على تأمين صفقة هدف نادي ريال مدريد “أداما تراوري” قبل موسم 2020-21، وخلال الميركاتو الصيفي القادم.
واستمتع لاعب وسط وولفرهامبتون بموسم رائع في كل من الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي لفريق “نونو سانتو”، ومع ذلك، على الرغم من كونه متعاقدًا في في المولينو حتى عام 2023، فقد ارتبط بقوة بالخروج مقابل مبلغ مالي كبير هذا الصيف.
ويشاع أن اللوس بلانكوس يتتبع نجم فريق شباب برشلونة السابق، ووفقًا لتقارير في صنداي ميرور، يريده “يورجن كلوب” أيضًا في أنفيلد.
يمكن أن تكون ليفربول مستعدة لدفع ما بين 50-60 مليون جنيه إسترليني للنجم الكتلوني المولد، ولكن من المرجح أن يحاول الذئاب رفع هذا السعر، بينما يستعدون للنظر في عروض أكثر من نجم في الفريق، من ضمنهم المكسيكي “راؤول خيمينز”.
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وصرح كلوب قائلاً “هناك كل أنواع الشائعات في إنجلترا حول من سيختار مان يونايتد، ومن سيوقع مع تشيلسي، أنا هادئ، إذا كنت تريد أن تأخذ الأمر على محمل الجد، فنحن لا نعلم حجم المداخيل في المستقبل، أو متى سنعود للعب في حضور الجماهير مرة أخرى”.
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وواصل حديثه “الآن جميع الأندية تخسر المال، بدون جماهير، علينا أن نعيد الأموال (تذاكر الموسم) وربما لا يمكننا بيع أي منها للعام المقبل، من الصعب شرح هذه الفرضية مع اللاعبين، بشأن تخفيض المرتبات ثم التوقيع مع لاعب مقابل 50-60 مليون يورو”.
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