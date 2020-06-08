تركي آل الشيخ يعترف بحرمان النصر من 3 صفقات نارية!

كشف رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، عن تسببه في حرمان نادي النصر من 3 صفقات نارية خلال إحدى فترات الانتقالات، أثناء رئاسته للهيئة العامة للرياضة السعودية.

وأكد تركي آل الشيخ أنه منع الظهير الأيسر الدولي السعودي “ياسر الشهراني” ولاعب وسط الهلال “نواف العابد” من الإلتحاق بصفوف النصر.

ويلعب ياسر الشهراني مع الهلال منذ عام 2013، ويقضي حاليًا موسمه السابع مع الفريق، بينما أكمل نواف العابد موسمه الـ 12 على التوالي منذ تصعيده للفريق الأول للهلال عام 2008.

أما الصفقة الثالثة التي قصدها تركي آل الشيخ فكانت المهاجم الدولي السوري “عمر السومة” الذي يلعب منذ عام 2014 بين صفوف نادي أهلي جدة.

وبدأت قصة هذا الاعتراف المثير للجدل بالنسبة للإعلام السعودي، بعدما نشر تركي آل الشيخ تغريدة لتهدئة جمهور الأندية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تركي آل الشيخ يعترف بالتدخل لحرمان النصر من 3 صفقات نارية!

قال تركي آل الشيخ في تغريدته الأولى “ياحبايبي الهلالين والنصراويين والاتحاديين والاهلاوية والشبابية وكل الاندية في بلدنا الكبير، دعونا نحب كرة القدم من دون تجريح أو خطأ أو إساءة لأحد، في النهاية كرة قدم، وروح رياضية..حب فريقك كما تريد لكن من دون إساءة أو تشكيك أو قذف أو تجريح أو تقليل”.

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وبعد دقائق، سأله أحد المتابعين -بما أنها مُجرد كرة قدم- قائلاً “اتحداك أن تقول انك منعت نواف العابد والشهراني من انتقالهما إلى لنصر، يا أخي اعترف بما انها كرة”.

ورد مالك نادي ألميريا تركي آل الشيخ “نعم اعترف، وكان وقتها ميثاق الشرف موجود، ومعهم عمر السومه ويحي الشهري وكثير..كنت وقتها وجهت نظري للالتزام بميثاق الشرف ولا أريد زيادة الاسعار، يمكن أكون صح يمكن أخطأت. ممكن أن تلومني على الخطأ لكن لا تشكك في مقصدي”.

وأضاف في تصريحات أخرى “أنا مشجع ومحب للهلال والوزير بشر وليس جماد. وقفت أيضًا رحيل النجم يحيى الشهري من نادي النصر، واعتذر إذا كنت سببًا في إدخال المتعصبين لكرة القدم السعودية، أتمنى أن تكون الرياضة السعودية أفضل من دوني، فهذه فرحة بالنسبة لي، وأطالب من لديه ما يثبت إدانتي بالإساءة للأندية بإخراج الوثائق فورًا”.

واعتبرت بعض جماهير نادي النصر تلك التصريحات ما هي سوى محاولة من جانب تركي آل الشيخ للتقرب من جمهور نادي الهلال، بعدما سبق ومنح لاعبي الهلال مكافآت مالية عقب فوزهم بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن النادي منذ عام 2001.

وقال أحد جماهير النصر “الحمدلله أن تلك الصفقات لم تتم، الشهراني جاء بدلاً منه الغنام الأفضل من جميع أظهرة الهلال، والعابد حياتها كلها في العيادة، يعني لن يفيد الفريق، أما بخصوص موضوع السومة، فالمفروض نشكره شكر خاص لأنه لو كان انضم ما كنا شفنا أعظم مهاجم بالشرق الأوسط (يقصد عبد الرزاق حمدالله)”.

شاهد تغريدة تركي آل الشيخ