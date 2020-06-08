كاريلي يصدم جمهور اتحاد جدة بسياسة جديدة!

صدم المدير الفني البرازيلي “فابيو كاريلي” جمهور اتحاد جدة بسياسة جديدة، سيعتمدها خلال الميركاتو الصيفي 2020، بهدف مساعدة الإدارة على ترشيد النفقات وتجاوز المشاكل المادية التي قد تواجه النادي بسبب أزمة كورونا.

واجتمع فابيو كاريلي مع إدارة نادي اتحاد جدة للاتفاق على معايير اختيار الصفقات الجديدة، بحيث يكون معظمها من أميز اللاعبين المحليين، استعدادًا لقرار تقليص عدد الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين.

وتضم صفوف نادي اتحاد جدة 8 لاعبين أجانب، بواقع ثلاثة لاعبين برازيليين هم “مارسيلو جروهي” في حراسة المرمى، وبرونو أوفيني في خط الدفاع، ورومارينيو في خط الهجوم، بالإضافة إلى خمسة أجانب آخرين هم (أحمد عماد الدين من اليمن، وأنيس البدري من تونس، وكريم الأحمدي من المغرب وليوناردو خيل من الأرجنتين، وويلفريد بوني من كوت دي فوار).

Advertisements

وقالت صحيفة الرياضية السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد “إدارة اتحاد جدة بدأت فعليًا في فتح ملف استقدام بعض اللاعبين المحليين لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد، وفق الاحتياجات التي حددها فابيو كاريلي”.

ومن المرجح تدعيم مركز الدفاع وخط المقدمة بلاعبين جدد مع اقتراب رحيل برونو أوفيني وويلفريد بوني خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ويواجه نادي اتحاد جدة خطر الهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، نظرًا لاحتلاله المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.