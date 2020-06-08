الإنتر يصرف النظر عن فيدال ويخبر برشلونة بالسبب

يود مدرب الإنتر “أنطونيو كونتي” التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة “أرتورو فيدال”، ولكن يبدو أنه سيصارع إدارة ناديه، بسبب عدم رغبتهم في التعاقد مع المحارب في الميركاتو الصيفي.

ويأتي هذا الرفض بسبب عمر التشيلي الكبير، حيث يبلغ من العمر 33 عامًا، لهذا قد لا ترضخ إدارة النيراتزوري لمطالب كونتي، حيث تفكر في بناء فريق للمستقبل.

ويسعى النيراتزوري منذ شهور وراء الظفر بخدمات فيدال بطلب من المدرب الحالي للفريق الإيطالي، أنطونيو كونتي، الذي يعرف جيدًا إمكانات اللاعب التشيلي منذ تدريبه في يوفنتوس قبل عام 2015.

وتريد إدارة برشلونة 20 مليون يورو مقابل لاعب بايرن ميونخ الأسبق، وبعد معرفة هذا السعر، صرفت إدارة الإنتر النظر عن الصفقة تمامًا، وفضلت النظر إلى خيارات بديلة.

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ويبحث الأفاعي عن بدائل مع طرح فكرة عودة “رادجا ناينجولان”، حيث يعتبر لاعب قد يرغبون في تعزيز خط الوسط به، وهو الذي رحل في السابق بسبب خلاف مع “لوتشيانو سباليتي”.