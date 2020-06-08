الإنتر يصرف النظر عن فيدال ويخبر برشلونة بالسبب

يود مدرب الإنتر “أنطونيو كونتي” التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة “أرتورو فيدال”، ولكن يبدو أنه سيصارع إدارة ناديه، بسبب عدم رغبتهم في التعاقد مع المحارب في الميركاتو الصيفي.
ويأتي هذا الرفض بسبب عمر التشيلي الكبير، حيث يبلغ من العمر 33 عامًا، لهذا قد لا ترضخ إدارة النيراتزوري لمطالب كونتي، حيث تفكر في بناء فريق للمستقبل.
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ويبحث الأفاعي عن بدائل مع طرح فكرة عودة “رادجا ناينجولان”، حيث يعتبر لاعب قد يرغبون في تعزيز خط الوسط به، وهو الذي رحل في السابق بسبب خلاف مع “لوتشيانو سباليتي”.
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