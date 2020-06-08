رغم تصريح “كلوب” .. ليفربول يرغب في التعاقد مع جناح برشلونة

وجه نادي ليفربول أنظاره إلى نجم برشلونة “عثمان ديمبيلي” كبديل محتمل، بعد الفشل في التعاقد مع نجم لايبزيج “تيمو فيرنر”، وعلى الرغم من ذلك يحاولون التأكد من أنهم لن يواجهوا مشكلة مع الجناح الفرنسي، أو فريقه برشلونة.

وتبعًا لمصادر صحيفة إكسبريس، تسرب إلى ليفربول بعض القلق من تاريخ إصابات نجم دورتموند السابق، وعدد المباريات التي غاب عنها خلال فترة وجوده في “الكامب نو”، حيث عانى من الإصابات وغاب لما يقارب العام في مجموع أيام علاجه.

وشرح مدرب ليفربول “يورجن كلوب” اليوم السبت، سياسة ناديه مع التعاقدات، قائلاً إن الريدز لن ينفق الكثير على اللاعبين هذا الصيف، وستكون التعاقدات محدودة بشكل كبير.

وصرح كلوب قائلاً “هناك كل أنواع الشائعات في إنجلترا حول من سيختار مان يونايتد، ومن سيوقع مع تشيلسي، أنا هادئ، إذا كنت تريد أن تأخذ الأمر على محمل الجد، فنحن لا نعلم حجم المداخيل في المستقبل، أو متى سنعود للعب في حضور الجماهير مرة أخرى”.

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وتابع حديثه “الآن جميع الأندية تخسر المال، بدون جماهير، علينا أن نعيد الأموال (تذاكر الموسم) وربما لا يمكننا بيع أي منها للعام المقبل، من الصعب شرح هذه الفرضية مع اللاعبين، بشأن تخفيض المرتبات ثم التوقيع مع لاعب مقابل 50-60 مليون يورو”.

يذكر أن صحيفة “سبورت” المعروفة بالانتماء إلى برشلونة، نقلت اهتمام ليفربول بديمبلي، وأشارت إلى أن إدارة “البلاوغرانا” ترغب في التخلص من صاحب الـ25 عامًا، والذي يتقاضى راتبًا كبيرًا ولا يفيد الفريق بالشكل المطلوب.

ومن جانبها دخلت إدارة يوفنتوس، كذلك على خط المفاوضات مع اللاعب الفرنسي، وتريد إقحامه في صفقة تبادلية مع البوسني “ميراليم بيانيتش”، المولوع بالانضمام إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي