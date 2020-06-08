رياضة | مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يواجه صعوبات في التوصل لاتفاق بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه هناك العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي أكدت أن برشلونة قدم عرضًا لإنتر ميلان تبلغ قيمته 70 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات الظهير جونيور فيربو نجم البرسا.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان يرغب في إدراج نجم آخر ضمن الصفقة لأن فيربو ليس كافيًا حتى يصل التقييم النهائي للاتفاق 111 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي مانشستر يونايتد اجتمعوا بممثلي لاوتارو مارتينيز منذ بضعة أسابيع بينما انسحب مانشستر سيتي من الصفقة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير كانت قد أكدت رغبة مارتينيز في الإنضمام إلى برشلونة فقط إذا رحل عن إنتر ميلان عقب نهاية الموسم الحالي.