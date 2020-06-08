رياضة | نجم يوفنتوس على أعتاب الإنتقال للبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس على أعتاب الإنتقال للبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو قريب من الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق منذ قدوم المدرب الإيطالي ساري.

ويري لاعب الوسط أدريان رابيو أن الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " هو الوجهة الأمثل له في حال رحيله عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف المقبل.

وقالت شبكة ‏توتوسبورت الإيطالية الشهيرة أن لاعب الوسط أدريان رابيو يقترب من الرحيل هذا الضيف من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي حيث يعاني ادريان من فرض اسمه في تشكيلة المدرب ساري وفي يوفنتوس غاضبون من تأخيره في العودة للتدريبات بعد انتهاء الحجر.

وأضافت الشبكة الإيطالية:" نادي إيفرتون الإنجليزي بقيادة المدرب الإيطالي الكبير كارلو انشلوتي يقود سباق التوقيع مع اللاعب أدريان رابيو هذا الصيف حيث من المتوقع ان يجتمع وكلاء اللاعب مع انشيلوتي الذي منح الفرصة له بعمر ال17 عندما كان لاعبا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي".