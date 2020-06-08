رياضة | رين يحدد سعر كامافينجا لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رين يحدد سعر كامافينجا لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي رين الفرنسي سعر بيع لاعبه الفرنسي الشاب "إدواردو كامافينجا" لنادي ريال مدريد الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويخطط نادي ريال مدريد لضم صاحب الـ17 عاماً خلال الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم خط وسط الفريق الملكي.

وأظهرت مباريات ريال مدريد حاجة الفريق لنجم جديد في وسط الملعب، للقيام بالمداورة مع نجم الفريق "كاسيميرو".

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وبحسب الصحفي المعروف "نيكولو شيريا" فإن نادي رين الفرنسي يريد مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن خدمات كامافينجا.

كما أكد التقرير، أن ريال مدريد يريد ضم اللاعب بعقد يمتد لخمس سنوات، بينما يطمح النادي الفرنسي للمحافظة على اللاعب لموسم إضافي على سبيل الإعارة.

وتألق كامفينجا مع رين هذا الموسم في بطولة الدوري الفرنسي، على الرغم من خوضه موسمه الأول فقط مع الفريق الأول.

ويواصل ريال مدريد استعداداته لعودة الليجا مجدداً، عندما يواجه إيبار يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو.