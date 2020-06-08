رياضة | الأهلي ينفي التفاوض مع نجم مغربي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينفي التفاوض مع نجم مغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادي الأهلي فى التعاقد مع لاعب حسنية أغادير المغربي وصانع العاب الفريق كريم البركاوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن النادي الأهلي ينفي فكرة التعاقد مع البركاوي خلال الميركاتو الصيفي القادم، وأن تلك الأنباء ليست صحيحة.

وأوضحت تقارير صحفية أن اللاعب خارج حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ولن يفكر الأهلي فى التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم.