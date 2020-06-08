رياضة | بعد تعطل صفقة "أزارو".. الشباب السعودي يُطارد صفقتي الأهلي والزمالك المُحتملتين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تعطل صفقة "أزارو".. الشباب السعودي يُطارد صفقتي الأهلي والزمالك المُحتملتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المصري المعار إلي الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية أن نادي الشباب يرغب في تعزيز صفوفه الهجومية بالتعاقد مع "أزارو" والذي يتواجد على رأس أولويات صفقات الفريق السعودي في الميركاتو الصيفي.

ويرصد نادي الشباب 3 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات ازارو اللاعب المطلوب كذلك من قبل نادي الوصل في الدوري الإماراتي.

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ودخل الشباب في مفاوضات لضم المغربي وليد أزارو لكنه رفض العرض الأول، فعاد النادي السعودي لزيادة قيمة العرض من أجل إقناعه بالانضمام إليه والذي بلغ 1.2 مليون دولار سنويًا.

ووضع نادي الشباب العديد من الخيارات البديلة في حال الفشل في ضم آزارو وهم، جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي أو الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي.

وارتبط الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي بالانتقال لصفوف نادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، بينما ربطت تقارير صحفية كريم العريبي لاعب النجم الساحلي بالدخول في مفاوضات للإنتقال لصفوف النادي الزمالك بالموسم المقبل.