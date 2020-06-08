رياضة | نجم الأهلي السابق: حسام عاشور تعرض للظلم.. وهذه نصيحتي لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: حسام عاشور تعرض للظلم.. وهذه نصيحتي لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق بتصريحات مفاجأة على أزمة حسام عاشور الأخيرة نجم خط الوسط في الأحمر.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الأهلي وحسام عاشور نتج عنها توجيه مجلس الإدارة الشكر إلى اللاعب وتغريمه ماليا ليتراجع الثاني عن قرار الاعتزال ويقرر الاستمرار في الملاعب لمدة موسم أخر.

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وقال وائل رياض في تصريحات تليفزيونية تعليقا على أزمة عاشور: "كان لابد من التجديد له موسم اضافي تكريماً له على تاريخه الكبير داخل القلعة الحمراء، عاشور يملك تاريخ كبير ولكن رد فعله لم يكن جيداً بالفيدوهات اللي عملها".

وانتقل وائل رياض للحديث عن رمضان صبحي قائلا: "رمضان صبحي لازم يمشي من الأهلي، الاحتراف سيفرق معه كثيراً على عكس وجهة نظر شوقي غريب الذي يرغب في استمرار اللاعب مع الأهلي".

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ولكن تحاول إدارة الأحمر حاليا شراء عقده بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون أو تجديد إعارته.