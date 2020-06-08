رياضة | برادلى : أبوتريكة أجبرني على ضمه للمنتخب .. وضياء السيد نصحنى بمتابعته

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برادلى : أبوتريكة أجبرني على ضمه للمنتخب .. وضياء السيد نصحنى بمتابعته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، إن محمد بو تريكة لاعب الأهلى السابق، يمتلك عينا ثاقبة في المباريات، لذلك قرر ضمه عندما أتيحت الفرصة.

وأضاف بوب برادلى ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،عبدالله السعيد لاعب رائع لكن ليس افضل من ابوتريكة الذى كان يمتلك عينا ثاقبة، ، لذلك قرر ضمه خاصة أنه بارع في التسديد و دؤوب .

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وأوضح المدرب الأمريكي، أنه عندما تولى المهمة الفنية، علم من النقاد أن محمد ابو تريكة كبر في السن ولم يلعب كثيرا مع الأهلي، ولكنه قرر متابعته بناء على طلب من ضياء السيد، وبالفعل أجبره على ضمه لانه اثبت قدرته على الاستمرار والعطاء داخل الملعب.

وأتمق ائلا :" أبو تريكة قائد في الملعب وتحدثت معه أنني سأحتاجه معي، ولكن بدون تحديد مدة المشاركة التي سيلعبها ووافق على الفور".