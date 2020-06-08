رياضة | هاني سعيد يكشف مصير مدرب بيراميدز بعد أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني سعيد يكشف مصير مدرب بيراميدز بعد أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن مصير المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش من الاستمرار مع الفريق من عدمه، وآخر المستجدات بخصوص الصفقات الجديدة التي ينوي النادي السماوي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "سعيد" في تصريحات تليفزيونية أن "تشاتشيتش" مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله في الفترة المقبلة، بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق تحت قيادته وتأهله لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

أما بخصوص الصفقات الجديدة أكد "سعيد" أن الجهاز الفني يسعي لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم جديد، بجانب صانع ألعاب أو جناح لقيادة هجوم الفريق السماوي بالموسم الجديد.

وأكد إهتمام النادي بالتعاقد مع الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي، بعد تألقه مع فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في ظل تراجع مستوي الغاني جون أنطوي وعدم حسم مصير أحمد علي المعار لفريق إنبي.

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كما اعترف باهتمام بيراميدز بالتعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي في الميركاتو الصيفي، مؤكدًا صعوبة الحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالية، بينما أكد أن صالح جمعة لاعب الأحمر خارج حسابات الفريق تمامًا

ونفي مفاوضات بيراميدز مع حسام عاشور قائد الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وأكد المدير الرياضي لبيراميدز أنه ليس هناك نية للاستغناء عن خدمات عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، بعد الأنباء المتداولة بخصوص مفاوضات الزمالك لضمه، مؤكدًا أن النادي لم يصله أي عروض رسمية من الزمالك لضم اللاعب.

كما أكد لعدم تفكير النادي ايضًا في الاستغناء عن أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق.

أما عن مصير البرازيلي "كينو" لاعب الفريق المعار للجزيرة الإماراتي قال: " عودة "كينو" لبيراميدز مرهونة بالحاجة الفنية لخدماته والعروض التي يتلقاها في الفترة الحالية بالإضافة للراتب الكبير الذي يحصل عليه، وسيتم مناقشة مصيرة بعد انتهاء إعارته".