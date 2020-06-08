شكرا لقرائتكم خبر عن توقف المفاوضات بين العروبة والبلوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
توقفت المفاوضات بين إدارة نادي العروبة والمدرب المواطن سليمان البلوشي، وبات مدرب دبا الحصن ومصفوت والحمرية السابق خارج حسابات «الأخضر».
وكان العروبة أبدى رغبته في التعاقد مع البلوشي لقيادة الفريق في الموسم المقبل لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق ، ويدرس البلوشي عرضين حالياً من ناديين في دوري الدرجة الأولى،ويعتبر البلوشي عراب المدرسة الهجومية في دوري الهواة.
واقترب الحمرية من التعاقد مع مهاجم برازيلي لخلافة مواطنه لوان الذي انتهى عقده مع النادي ولم تبد الإدارة العنابية رغبة في التجديد له.
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