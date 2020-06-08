عصام عبده مدرباً للبطائح

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أعلن نادي البطائح تعاقده مع المدرب المصري عصام عبده للإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم.

وكان عصام عبده يشغل منصب المدرب العام للفريق (مساعد للمدرب السابق مواطنه طارق السيد)، وتم التشاور ما بين المدرب عصام عبده وإدارة نادي البطائح على الخطوط العريضة لاستكمال المكتسبات التي حققها الفريق في الموسم الأول له في دوري الدرجة الأولى، حيث كان ضمن المنافسين على الصعود، محتلاً المركز الثالث، قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.