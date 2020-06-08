عودة التدريبات في الأكاديميات بالتنسيق مع«دبي الرياضي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت العديد من الأكاديميات الرياضية المختلفة أنشطتها التدريبية في دبي، وذلك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ومن بينها أكاديميات رسمية أسستها وتشرف على التدريب فيها أندية عالمية وفي مقدمتها أكاديميات أندية مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس حيث بدأت باستقبال اللاعبين المسجلين ضمن الفئات العمرية 12 إلى 18 سنة للتدريب وفق ضوابط السلامة والوقاية المعتمدة من حكومة دبي والإجراءات التي أصدرها مجلس دبي الرياضي والتي تتعلق بعدد اللاعبين في كل حصة تدريبية والتعقيم المستمر للمعدات وحركة اللاعبين قبل وأثناء وبعد التدريبات وتوفر جميع عناصر الوقاية ومستلزمات حماية اللاعبين.

وتنتظر أكاديميات عالمية أخرى الضوء الأخضر للعودة للتدريبات في أقرب وقت في حال السماح بالتدريبات لأعمار أقل من 12 سنة، وفي مقدمتها أكاديميات: ريال مدريد، ليفربول، أرسنال، روما، مانشستر يونايتد، وغيرها والتي تضم لاعبين للفئات العمرية تحت 12 سنة وهي الفئات التي لم يتم السماح لها بالعودة للتدريبات خلال المرحلة الحالية التي تم السماح فيها بممارسة التدريب واللعب في الأندية والأكاديميات الرسمية ومراكز التدريب واللياقة البدنية للفئات العمرية فوق 12 عاماً وتحت 60 عاماً، وذلك ضمن التعليمات الحكومية وإجراءات الوقاية الطبية والصحية المتبعة في الدولة.

وحرص مجلس دبي الرياضي على دعم وتوفير جميع سبل النجاح لقطاع الأكاديميات الذي يضم مئات الأكاديميات الرسمية والخاصة المعتمدة والتي ترتبط بأندية رياضية واتحادات رياضية ومؤسسات رياضية تمارس فيها 50 رياضة وفي مقدمتها كرة القدم، التنس، كرة السلة، الكاراتيه، الكريكت، الريشة الطائرة، وغيرها ويعمل فيها آلاف المدربين والفنيين والكوادر الطبية وأخصائيي اللياقة البدنية والتغذية، وهي تتوزع على مختلف مناطق دبي وتستقطب أعداداً كبيرة من الرياضيين الناشئين والشباب وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتنمية مهاراتهم ورفد الأندية الرسمية بالموهوبين منهم، حيث يتواصل المجلس بشكل يومي مع الأكاديميات لمتابعة استعداداتهم وإجراءاتهم لعودة التدريبات من خلال قسم الأكاديميات الرياضية ضمن إدارة التطوير الرياضي في المجلس، كما أن المجلس ينظم سنوياً العديد من البطولات الخاصة بالأكاديميات الرياضية سواء في كرة القدم لأكثر من فئة عمرية أو رياضات كرة السلة واليد والتنس والريشة الطائرة، وغيرها.