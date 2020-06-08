شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: فاوضنا أحمد الشناوى للعودة ولكن راتبه أفسد المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى المصري البورسعيدي أن ناديه دخل في مفاوضات لاستعادة أحمد الشناوى حارس بيراميدز والزمالك السابقـ، كاشفاً أن راتب الحارس الدولي المرتفع حال دون عودته من جديد لبورسعيد التي شهدت انطلاقته الكروية.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر : "دخلنا أيضاً في مفاوضات مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي إلا أن الأخير أكد على رغبته في الاستمرار في الإنتاج الحربي بالموسم المقبل خاصة وأن عقده ممتد معه لمدة موسم ونصف"

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات