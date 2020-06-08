شكرا لقرائتكم العروض تحاصر لاعبى بيراميدز للرحيل فى الانتقالات الصيفية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عروضًا للرحيل عن فريقهم الحالى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب انتهاء الموسم المعلق حاليًا بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، ومازالت إدارة بيراميدز لم تحسم ملف أى لاعب من هؤلاء سواء بالموافقة على رحيله أو التمسك باستمراره لحاجة الفريق لخدماته فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تلقى عدد كبير من لاعبى بيراميدز عروضًا للرحيل عن الفريق، خاصة بعد الموسم المميز الذى قُدم سواء فى مسابقة الدورى أو الكونفدرالية الأفريقة، ليصبح أمام مائدة مسئولى الفريق السماوى عدة ملفات مطالبون بحسمها سريعًا قبل حلول موعد الانتقالات.

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وفى مقدمة اللاعبين الذين على رأس المطلوبون فى أندية أخرى نبيل عماد دونجا، ورجب بكار، الذان يرغب الأهلى فى ضم أحدهما، وأحمد أيمن منصور، الذى عرض على الزمالك وتلقى مؤخرًا عروضَا للإحتراف الخارجى، ومحمود حمادة الذى دخل الأبيض فى مفاوضات معه بعد توقف المفاوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط بيراميدز.

فى الوقت ذاته، يرغب بيراميدز فى تسويق الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق بعدما أبدى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى إمكانية الاستغناء عن خدماته مقابل التعاقد مع مهاجم سوبر، وأحمد الشناوى حارس المرمى الذى يرغب الفريق السماوى فى رحيله بعد التعاقد مع شريف إكرامى، وكذلك عمر جابر الذى ارتبط أسمه بالزمالك فى الفترة الأخيرة.