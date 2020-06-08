شكرا لقرائتكم وائل رياض: هدفى ترك شوقى غريب بعد الأولمبياد..أريد أن أكون "نمبر وان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل رياض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي، أنه يرغب فى الانفصال عن الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بعد الأولمبياد.

وقال وائل رياض خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "أرغب فى الانفصال عن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بعد الأولمبياد، أريد أن أكون الرجل الأول واستفيد من خبراتى فى تدريب الفريق".

وأوضح ششيتوس، كنت مخطط أن أترك شوقى غريب فى شهر أغسطس المقبل لكن فيروس كورونا أوقف كل شيء، أتمنى أن أنفذ ما تعلمته وأكون رقم واحد، وعلاقتى بالوكلاء كويس جدا لأنهم لهم دور كبير في توفير العروض بجانب الموهبة والعلاقات".

وعن رمضان صبحى، قال نجم الأهلى السابق: "أختلف مع شوقى غريب الذى يفضل بقاء رمضان فى الأهلى، ومن وجهة نظرى أتمنى احترافه مجددا ولكن لازم يلعب ويقاتل على المشاركة لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة تساعده على النجاح فى أى نادى".

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وطالب مدرب المنتخب الأولمبي، "كل اللاعبين الشباب بضرورة المشاركة واللعب حتى لو طلع إعارة لأن المشاركة شرط انضمام اللاعبين لمنتخب مصر فى الاولمبياد، ولن نضم لاعبا لا يلعب مع ناديه".

وعن أزمة عاشور، أوضح مدرب المنتخب الأولمبى: حسام عاشور "اتظلم وظلم" كان لازم يقعد موسم حتى لو ملعبش، وكان ممكن يدير المشكلة أحسن من كدة بعيدا عن السوشيال والكيان كان يحتم عليه يصبر ومكانش ينفع يطلع يشتكى المسئولين لأنك بتتعامل مع الكيان مش الأشخاص".

وعن أحمد فتحى، قال مدرب المنتخب السابق: أن أحمد فتحى كان صفقة رابحة بكل المقاييس للنادى الأهلى، ولكن ليس من أبناء الأهلى، وزى ما جه الأهلى مشى، لأنه لاعب محترف وبيعمل وفق مصلحته، وكل تجديد للجوكر كان يشهد مشاكل ومماطلة فكان لازم الأهلى يبدأ التفاوض من فترة كبيرة".