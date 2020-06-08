شكرا لقرائتكم برادلي: ميسي من "المريخ".. ونصحت محمد صلاح أن يتعلم من مهاراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة أعظم لاعب في التاريخ، وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميسي أعظم لاعب في التاريخ هذا أول شئ، كما أنه مميز جدا ويسعدنى رؤيته فهو من المريخ".

وأكمل : "كنت أنصح صلاح أن يتعلم من مهارات ميسي، فهو يقدم توجيهات جيدة وبارع بقراراته داخل الملعب".

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، سعيها لتجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم الفريق وقائده وأفضل لاعبي العالم، عبر التحضير لجلسة تجمع بين رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو مع وكيل اللاعب ووالده خورخي ميسي، قبل منتصف شهر يوليو المقبل.

ويسعى نادي برشلونة لحسم ملف تجديد عقد ميسي منذ عدة أشهر، لكن توقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في تعطيل العمل على الملف المهم للإدارة والجماهير واسم النادي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها أن بارتوميو رئيس البارسا أجرى اتصالاً هاتفياً بخورخي ميسي والد اللاعب الذي يتواجد في روزاريو في الأرجنتين، منذ انتشار كورونا، لطلب الالتقاء به لتوقيع العقد الجديد، وهو المقرر عقده في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

وهناك 4 عوامل تؤكد على نجاح المفاوضات بين ميسي وإدارة برشلونة على العقد الجديد، نستعرضها في التقرير التالى..

بند الرحيل

يمتلك ميسى بندا في عقده يتيح له الرحيل المجانى عن برشلونة قبل 30 مايو الماضى، ولكن رفض ميسي تفعيل بند الرحيل بلا مقابل ليأتي على رأس الأسباب التي تقربه من البقاء مع الفريق وتوقيع عقد جديد.

ونشرت الصحافة الإسبانية الأسبوع الماضي أن البند انتهى في 30 مايو الماضي، موعد نهاية الموسم الأصلي المبدئي، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت أن الموعد الحقيقي لانتهاء البند هو 10 يونيو الحالي.

إلا أن إدارة البارسا تدرك أن ميسي ليس لديه أي نية لاستغلال هذا البند، وهذا ما حفزها على بدء التفاوض سريعاً مع اللاعب بشأن التجديد على الأقل كتقدير على عدم استغلال هذا البند الذي يعني عدم رغبته في التجديد.





عقد الاعتزال

تستهدف إدارة برشلونة كتابة عقد طويل الأمد مع ليونيل ميسي، أطلقت عليه العقد الأبدي، والذي سيضمن بقاء ليو في كامب نو حتى الاعتزال.

وقد ظهر هذا في المحادثة الهاتفية بين بارتوميو وخورخي ميسي، حين قال له: "نريد أن يبقى ميسي معنا لعدة سنوات".

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ميسي البالغ من العمر 33 عاماً، سينتهي عقده الحالي في 2021، سن 34 عاماً، مما يعني أن العقد الجديد المحتمل أن يكون لـ3 أو 4 سنوات سيكون الأخير في مسيرته الكروية أو على الأقل العقد الطويل الأخير، وربما يجدد بعدها لعام أو عامين.

بالإضافة إلى ذلك فإن العقد الجديد قد يتم توقيعه على أنه عقد أبدي بين اللاعب والنادي، خاصة أن ليو سبق أن صرح بأنه يريد البقاء في كامب نو لفترة طويلة، مما جعله يرفض العديد من العروض التي وصلت له في فترات سابقة.





مقابل ضخم

ما يعزز فرص تمديد الارتباط بين ليو وبرشلونة لأكثر من 20 عاماً، حيث خاض اللاعب مباراته الأولى مع الفريق في 2003، أن إدارة البارسا ستقوم بمنحه عقداً خرافياً يليق بالإمكانيات الفنية له وقيمته للفريق وما قدمه معه طوال السنوات السابقة.

العقد الجديد الذي لم تكشف "موندو" عن تفاصيله سيضع في الاعتبار القيمة الاقتصادية لليو كأفضل لاعب في العالم بالإضافة لتاريخه مع النادي الكتالوني وما قدمه خلال مسيرته.

رئيس برشلونة الذي سيرحل عن كامب نو بنهاية فترته الحالية في 2021، لن يكون متواجداً في برشلونة بعد الموسم الحالي، لكنه أصر في أكثر من حوار صحفي على أنه يستهدف ضمان بقاء اللاعب في برشلونة إلى الأبد قبل رحيله.



تألق ميسي

في الإطار نفسه، يعزز ما قدمه ميسي من أداء رائع مع البارسا في الموسم الحالي فرص بقائه في كتالونيا، بعدما نجح في تسجيل 19 هدفاً في الليجا وصناعة 12 في 22 مباراة، بالإضافة إلى تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 في بقية البطولات.

ويأمل ميسي مع عودة الليجا للحياة في 11 يونيو الحالي أن ينجح مع زملائه في الحفاظ على صدارة الترتيب واللقب، حيث يتصدر لاعبو المدرب كيكي سيتيين الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.

بالنسبة لدوري أبطال أوروبا فإن البارسا عاد من مواجهة ذهاب ثمن النهائي ضد نابولي الإيطالي بتعادل 1-1 يعزز فرص تأهله لربع النهائي، في البطولة التي لم يتحدد مصيرها بعد.

جدير بالذكر أن ميسي تم تصعيده للفريق الأول لبرشلونة في عام 2003، وتحول إلى أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم بعدما توج 6 مرات بجائزة الكرة الذهبية، وهو رقم لم يحدث من قبل.