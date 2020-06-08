شكرا لقرائتكم وائل رياض: رمضان صبحى لازم يحترف واللعب شرط المشاركة بالأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل رياض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي، انه يتمنى أن يخوض رمضان صبحى تجربة الاحتراف من جديد وعدم البقاء في الأهلى.

وقال وائل رياض خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "أختلف مع شوقى غريب الذى يفضل بقاء رمضان في الأهلى، ومن وجهة نظرى أتمنى احترافه مجددا ولكن لازم يلعب ويقاتل على المشاركة لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة تساعده على النجاح في أي نادى".

وطالب مدرب المنتخب الأولمبي، "كل اللاعبين الشباب بضرورة المشاركة واللعب حتى لو طلع إعارة لأن المشاركة شرط انضمام اللاعبين لمنتخب مصر في الاولمبياد، ولن نضم لاعبا لا يلعب مع ناديه".

وعن أزمة عاشور، أوضح مدرب المنتخب الأولمبى: حسام عاشور "اتظلم وظلم" كان لازم يقعد موسم حتى لو ملعبش، وكان ممكن يدير المشكلة أحسن من كدة بعيدا عن السوشيال والكيان كان يحتم عليه يصبر ومكانش ينفع يطلع يشتكى المسئولين لأنك بتتعامل مع الكيان مش الأشخاص".

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وعن أحمد فتحى، قال مدرب المنتخب السابق: إن أحمد فتحى كان صفقة رابحة بكل المقاييس للنادى الأهلى، ولكن ليس من أبناء الأهلى، وزى ما جه الأهلى مشى، لأنه لاعب محترف وبيعمل وفق مصلحته، وكل تجديد للجوكر كان يشهد مشاكل ومماطلة فكان لازم الأهلى يبدأ التفاوض من فترة كبيرة".

وأوضح شيتوس: "أحلى أوقات حياتى وأنا كنت في الملعب، والحمد لله خدت حقى بس كنت ممكن أكون في حتة تانية لو دوس شوية، ولكن الإصابة هي من أجبرتنى على الاعتزال بعد 3 رباط صليبى".

وأكد وائل رياض، "أنا كنت لاعب ملتزم جدا ولم يتم خصم منى أي مبلغ طوال حياتى ولا عملت مشكلة مع لاعب ولا تأخير على مران، ولم تأتى عليا الساعة 11 مساء نهائيا وأنا لاعب".