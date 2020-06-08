شكرا لقرائتكم وائل رياض: حسام عاشور "اتظلم وظلم" وأحمد فتحى مشى زى ما جه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل رياض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي، أن حسام عاشور قائد النادى الأهلى "أتظلم وظلم".

وقال وائل رياض خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: حسام عاشور "اتظلم وظلم" كان لازم يقعد موسم حتى لو ملعبش، وكان ممكن يدير المشكلة أحسن من كدة بعيدا عن السوشيال والكيان كان يحتم عليه يصبر ومكانش ينفع يطلع يشتكى المسئولين لأنك بتتعامل مع الكيان مش الأشخاص".

وعن أحمد فتحى، قال مدرب المنتخب السابق: إن أحمد فتحى كان صفقة رابحة بكل المقاييس للنادى الأهلى، ولكن ليس من أبناء الأهلى، وزى ما جه الأهلى مشى، لأنه لاعب محترف وبيعمل وفق مصلحته، وكل تجديد للجوكر كان يشهد مشاكل ومماطلة فكان لازم الأهلى يبدأ التفاوض من فترة كبيرة".

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وأوضح شيتوس: "أحلى أوقات حياتى وأنا كنت في الملعب، والحمد لله خدت حقى بس كنت ممكن أكون في حتة تانية لو دوس شوية، ولكن الإصابة هي من أجبرتنى على الاعتزال بعد 3 رباط صليبى".

وأكد وائل رياض، "أنا كنت لاعب ملتزم جدا ولم يتم خصم منى أي مبلغ طوال حياتى ولا عملت مشكلة مع لاعب ولا تأخير على مران، ولم تأتى عليا الساعة 11 مساء نهائيا وأنا لاعب".

وعن أفضل مواسمه، قال شيتوس، "أحلى موسم لى في حياتى كان مع المصرية للاتصالات فنيا، كنت بعمل فيه كل حاجة وكنت متمتع جدا باللاعب، وسجلت في الاهلى هدفين في مباراة واحدة وسجلت في الزمالك، والكرة كانت مطوعانى جدا، لكن انتهى بالرباط الصليبى واعتزلت".

وتابع مدرب المنتخب الأولمبى، "كنت برتاح جدا باللعب بجوار أبو تريكة اللى كان بيريح أي حد وبيمتعك كمان، ومحمد بركات من النوعية اللى كانت تقدم الكثير لكل اللاعبين وكان هينجح في الاحتراف الأوروبى، بجانب هادى خشبة اللى من أحسن اللاعبين في مركز الديفندر في تاريخ مصر".