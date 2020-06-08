برادلي يكشف عن أسباب رفضه عرض تدريب الزمالك

جدة - عمرو شويل كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لفريق لوس انجلوس الأمريكي، عن أسباب رفضه التفاوض مع الزمالك في وقت سابق لقيادة أبناء ميت عقبة، وقال برادلي في تصريحات تلفزيونية، إن وقت التفاوض لم يكن مناسبا له، مشيرا إلى أنه وجه لمسؤولي الزمالك الشكر على ترشيحه ورفض التفاوض.

وعين المدرب السابق للمنتخب الأمريكي، بوب برادلي، مديرًا فنيًا لنادي لوس أنجلوس إف سي، الذي سينافس بدوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بداية من الموسم القادم.

ويعود برادلي (59 عاما) للدوري الأمريكي بعد أكثر من عقد وتحديدا منذ إعلانه في 2006 عن رحيله عن شيفاس أمريكا لقيادة منتخب بلاده، المنصب الذي استمر عليه حتى منتصف عام 2011.

وبعد رحيله عن المنتخب القومي، تولى برادلي قيادة المنتخب المصري وبعدها تولى مسؤولية نادي ستابيك في النرويج ولوهافر في فرنسا وسوانزي سيتي في إنجلترا، قبل الرحيل عنه في ديسمبر 2016 بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب.

وقاد برادلي منتخب بلاده لدور الـ16 في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ، بالإضافة لحصول الولايات المتحدة معه على المركز الثانى في كأس القارات 2009 في جنوب إفريقيا.