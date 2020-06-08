شكرا لقرائتكم برادلي يكشف عن أسباب رفضه عرض تدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لفريق لوس انجلوس الأمريكي، عن أسباب رفضه التفاوض مع الزمالك في وقت سابق لقيادة أبناء ميت عقبة، وقال برادلي في تصريحات تلفزيونية، إن وقت التفاوض لم يكن مناسبا له، مشيرا إلى أنه وجه لمسؤولي الزمالك الشكر على ترشيحه ورفض التفاوض.
ويعود برادلي (59 عاما) للدوري الأمريكي بعد أكثر من عقد وتحديدا منذ إعلانه في 2006 عن رحيله عن شيفاس أمريكا لقيادة منتخب بلاده، المنصب الذي استمر عليه حتى منتصف عام 2011.
وبعد رحيله عن المنتخب القومي، تولى برادلي قيادة المنتخب المصري وبعدها تولى مسؤولية نادي ستابيك في النرويج ولوهافر في فرنسا وسوانزي سيتي في إنجلترا، قبل الرحيل عنه في ديسمبر 2016 بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب.
وقاد برادلي منتخب بلاده لدور الـ16 في مونديال جنوب إفريقيا 2010 ، بالإضافة لحصول الولايات المتحدة معه على المركز الثانى في كأس القارات 2009 في جنوب إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر برادلي يكشف عن أسباب رفضه عرض تدريب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.