بعد المصري البورسعيدي.. مرتضى منصور يخصص الأربعاء المقبل للاحتفال بنادي الاتحاد السكندري

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إقامة احتفالية لنادي الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في قناة نادي الزمالك، مضيفاً "الاتحاد السكندري عزيز على قلوبنا جميعًا وحقه علينا أن نقيم احتفالات لهم"، مؤكداً في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك "الاتحاد السكندري عزيز على قلوبنا جميعًا وحقه علينا أن نقيم احتفالات لهم".

وأضاف مرتضي منصور ، أنه قام بهدم المبني الاجتماعي في عام 2005 لأنه كان لا يليق بأعضاء نادي الزمالك ، مشيراً إلي أنه قام بإنشاء مبني عالمي وهو من قام بالرسم الهندسي الخاص بالمبني .

تستعد إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي باشتراكات العضويات التي بدأ أعضاء النادي في سدادها بداية من شهر يونيو الجارى، حيث اكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الأيام المقبلة استعدادا لعودة النشاط، المتوقف منذ 3 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وأضاف المصدر أن لاعبي الزمالك لم يطالبوا بمتأخراتهم منذ اخر دفعة والتي كانت في فبراير الماضي، تقديرا للظروف التي تمر بها جميع الأندية في مصر، مضيفا ان إدارة الزمالك تدرس الأمر بجدية حتي الان.

Advertisements

من ناحية أخري قرر مسئولو الزمالك التمهل فى ضم ظهير أيمن أجنبى للفريق من عدمه، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد فى الموسم المقبل، فى ظل انتظار حسم مصير الكروى الحالى المتوقف منذ 14 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يفضل مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بشأن عدد الأجانب فى الموسم القادم قبل حسم ضم ظهير أجنبى لتدعيم الجبهة اليمنى من عدمه.