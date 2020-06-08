شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: رحيل فايلر خسارة للأهلي وسيؤثر على الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر قادر على التعاقد مع مدير فني مميز فى حال رحيل السويسري رينيه فايلر، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية : "المدربين الأجانب لا يتعاملوا بالعاطفة على الإطلاق، ورحيل فايلر سيكون خسارة للنادى الأهلي لأنه تأقلم مع الفريق وحفظ اللاعبين بشكل كبير إلى جانب انسجام بينه وبين الجماهير".

وتابع عرابي : "فايلر كسب حب الجماهير والإدارة، ورحيله سيكون مؤثر بشكل كبير على الفريق، لأنه من الصعب أن تجد مدير فني مثل السويسري فى هذا التوقيت".

ومن ناحية أخري يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللجوء للفيديو كونفرنس للتحدث مع أسرته المقيمة في سويسرا، ومن ثم تحديد موقفه النهائي من تجديد عقده مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث حصل فايلر على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك، بعدما فشل فى السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

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وينتظر الأهلى سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء، بعدما وافق المدير الفنى على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته هناك بشأن التجديد، لاسيما أن البقاء فى الأهلى لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجته للقاهرة والإقامة معه، لذا يحتاج فايلر لاستشارة زوجته فى هذا الأمر قبل إعلانه رسمياً.

وتسود حالة من القلق داخل النادي الأهلي حالياً في ملف تجديد عقد فايلر خاصة بعد تلقي المدرب السويسري العديد متن العروض المغرية سواء من دول الخليج أو أوروبا، في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.