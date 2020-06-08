شكرا لقرائتكم وائل رياض: موسم الاتصالات الأفضل في مشوارى وعمرى ما اتخصم منى جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل رياض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي، أن أفضل موسم له على الإطلاق كان مع المصرية للاتصالات قبل الاعتزال.

وقال وائل رياض خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "أحلى أوقات حياتى وأنا كنت في الملعب، والحمد لله خدت حقى بس كنت ممكن أكون في حتة تانية لو دوس شوية، ولكن الإصابة هي من أجبرتنى على الاعتزال بعد 3 رباط صليبى".

وأكد وائل رياض، "أنا كنت لاعب ملتزم جدا ولم يتم خصم منى أي مبلغ طوال حياتى ولا عملت مشكلة مع لاعب ولا تأخير على مران، ولم تأتى عليا الساعة 11 مساء نهائيا وأنا لاعب".

وعن أفضل مواسمه، قال شيتوس، "أحلى موسم لى في حياتى كان مع المصرية للاتصالات فنيا، كنت بعمل فيه كل حاجة وكنت متمتع جدا باللاعب، وسجلت في الاهلى هدفين في مباراة واحدة وسجلت في الزمالك، والكرة كانت مطوعانى جدا، لكن انتهى بالرباط الصليبى واعتزلت".

وتابع مدرب المنتخب الأولمبى، "كنت برتاح جدا باللعب بجوار أبو تريكة اللى كان بيريح أي حد وبيمتعك كمان، ومحمد بركات من النوعية اللى كانت تقدم الكثير لكل اللاعبين وكان هينجح في الاحتراف الأوروبى، بجانب هادى خشبة اللى من أحسن اللاعبين في مركز الديفندر في تاريخ مصر".

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وأكد وائل رياض: "رشحت حسين الشحات للانتقال إلى الأهلى وهو في الشرقية للدخان مقابل 500 ألف جنيه، بعد مشاهدة 17 مباراة لحسين الشحات مع الشرقية للدخان وقلت إنه لاعب جيد يستحق الانتقال، بس دورى كان استشارى وتوصيات مش قرار".

وأضاف مدرب المنتخب الاولمبى: "كل نجاح كان يحققه حسين الشحات كان يزيدنى ثقة في رؤيتى، خاصة فترة العين الإماراتى، وحسين الشحات لاعب كبير ولكن لم يقدم مردودا يتساوى مع 160 مليون جنيه، ولازم يكون زى أبو تريكة اللاعب الحاسم واللى الأهلى يتأثر بغيابه ولكن حتى الآن لم يظهر بهذه الصورة".

وعن اختيار اللاعبين، قال نجم الأهلى السابق: إن التواجد في الأهلي والزمالك يلزمه العديد من الشروط قبل التعاقد معه، مؤكدا أنه لا يجب التعاقد مع اللاعبين بسبب التألق في مباراة واحدة، والآن نجد بعض الفريق الكبيرة تتعاقد مع لاعب لمجرد التألق أمامها أو إحراز هدف وهذا أمر خاطئ".

وتابع شيتوس: "اللاعب الذي يأتي من الدرجة الثانية إلى الأهلي أو الزمالك لا ينجح على عكس اللاعب الذي يوقع للقطبين بعد المشاركة في الدوري الممتاز والمنتخب، مؤكدا أن قميص الأهلي ثقيل على بعض اللاعبين، والمشاركة والاستمرار ليس بالأمر السهل على بعض اللاعبين وسط الضغط الجماهيري".