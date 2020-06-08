شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: شوبير قالي لي "ساعة تركي في البيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي أحمد شوبير أن يرد عليه في كل الاتهامات التي وجهها له، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شوبير أبلغني أمام رؤساء مجلس عدة أندية مصرية أنه حصل على 6 مليون جنيه عمولة انتقال صلاح محسن للأهلي". وأضاف:" تركي اّل الشيخ منح شوبير سيارة وفيلا و4 ساعات لأبنائه وحينما سألته عن هدية تركي قال لي : "الساعة في البيت".

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على نشر عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سيف فاروق جعفر أحرف لاعبي جيله والأهلي يلهث ورائه من اجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفاً".

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وواصل:" سيدة قريبة من سيف هي السبب وراء تسريب عقده كيداً في والده".

وأكمل:" نجل أحمد شوبير يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 700 الف جنيه فقط في الموسم".

وأردف:" عقد علي معلول بـ 30 مليون جنيه في الأهلي، وليس لكم شأن بالزمالك، سأقوم برفع عقد سيف فاروق جعفر وأمنحه 10 ملايين وليس 6 فقط".

وأنهى:" بعد موسمين فقط سأكون قادراً بالحصول على 100 مليون جنيه نظير بيع نجل فاروق جعفر".