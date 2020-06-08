شكرا لقرائتكم محمد أوناجم: تشرفت بمزاملة شيكابالا.. وطارق حامد قيمة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد أوناجم لاعب الزمالك عن زملائه في الفريق فرجاني ساسي، وحازم إمام، وطارق حامد، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأشرف بنشرقي.

وقال أوناجم عن ساسي "فرجاني ساسي من أطيب خلق الله كان أول من رحب بنا في الزمالك وأدخلنا في الأجواء للانسجام مع الفريق".

عن طارق حامد قال أوناجم:"طارق حامد تظهر قيمته ودوره في كل مباراة يملك شخصية رائعة في الملعب وخارجه، ووقف معنا في بداية فترتنا مع الزمالك. كان يساعدنا على التأقلم سريعا ودخول المجموعة".

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ثم وجه رسالة أيضا إلى مواطنه أشرف بنشرقي قائلا "أقول لأشرف بنشرقي شكرا جدا لك شكرا على مساعدته لي في مسيرتي وكان شرفا لي أن ألعب بجانبه".

ووجه أوناجم حديثه بكلمة أخيرة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، قائلا "شيكابالا لاعب كبير وصاحب مستوى رائع. دائما ما أحصل منه على النصائح لأتطور، ولي الشرف أنني لعبت بجانبه".