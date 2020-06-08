شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أبوسنيدة القطري وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن القطري أبوسنيدة هو من يسرب عقود لاعبي فريق النادي الأبيض.

وأضاف مرتضى منصور، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" منطقة القاهرة ومنقطة الجيزة ليس لهما علاقة بتسريسب عقود اللاعبين ولكن بعض الخونة".

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