شكرا لقرائتكم برادلي: محمد صلاح لاعب عظيم ويتطور من نفسه دومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد بوب برادلي المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر أن محمد صلاح شخص عظيم ومتواضع ودائما ما يعمل بشدة حتى يتطور من نفسه.
وأشار برادلي خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يتواصل دائما مع صلاح ويشعر بالفخر عندما يشاهده في المباريات وهو يتألق، قائلا: إنه ايضا على تواصل مع حجازي وقال له أنه سعيد برؤيته.
وتابع أنه ما يشعر به دوما أن علينا أن نجعل الجيل الجديد ينضم للمنتخبات الوطنية وأن اصحاب الخبارت سيكون لهم دورا هام معهم.
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