شكرا لقرائتكم أوناجم: مرتضى منصور من أطيب الناس وعصبيته بسبب غيرته على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد أوناجم نجم الزمالك إن الناس تأخذ صورة خاظئة ع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض موضحا أنه من أطيب الأشخاص. أضاف أوناجم :" الناس تأخذ صورة خاطئة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك. هو من أطيب الناس ودائم الإشادة بي وبأشرف بنشرقي ويعاملنا كلاعبين كبار".". تابع نجم الزمالك : "كل هذه الأفكار عنه مغلوطة، وعصبيته أحيانا تكون بدافع الغيرة على الفريق لأنه لا يحب الخسارة".".

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