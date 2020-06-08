شكرا لقرائتكم برادلي: جميع اللاعبين أعجبوا بأداء أحمد تمساح.. وعاشور لم يحصل على الفرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن أحمد تمساح لعب مباريات قليلة لكنه كان موهوب، وقال برادلي خلال تصريحات تلفزيونية: "تمساح لعب مباريات قليلة لكنه كان موهوب والبعض أغفل عنه، لكن كانت لديه مهارة وسرعة واستمتعت باللعب معه، كما أنه أدى بشكل جيد واللاعبين أعجبوا به".

وتابع برادلي : "كنت أشاهد مباريات حسام عاشور مع الأهلي، كان يلعب بشكل متميز، لكنه لم تتاح له الفرصة الكافية الدولية وهو بمستوى جيد، وكنت أتحدث مع أبو تريكة وجمعة وغالي وجميعهم كانو يحترمونه".